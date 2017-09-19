 

Банкир обвинил в инцесте основателя «ВКонтакте» Дурова, поддержавшего кемеровскую студию Nemagia

 19 сентября, 17:15
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Банкир обвинил в инцесте основателя «ВКонтакте» Дурова, поддержавшего кемеровскую студию Nemagia
Фото с сайта globallookpress.com

Уроженец Кузбасса бизнесмен Олег Тиньков написал на своей странице в соцсети о «наклонностях братьев Дуровых» и пообещал юридическую поддержку бывшему сотруднику «ВКонтакте», узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице бизнесмена в соцсети «ВКонтакте».

Обострение отношений между Павлом Дуровым и Олегом Тиньковым произошло из-за того, что основатель «ВКонтакте» призвал подписчиков репостить видео кузбасских блогеров канала Nemagia о бизнесмене. Ответом Тинькова стало заявление, что он соберёт компромат на Дурова.

Олег Тиньков прокомментировал на своей странице «ВКонтакте» сообщение о том, что бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг обвинил Дурова в предательстве из-за женщины.

«Оу, у Дуровых ещё и инцест... всегда знал о его наклонностях. Антон, пиши нам — поможем юридически с человеком, мы против Дурова, что не выполняет российские законы», — написал банкир. Что он подразумевает под словом «инцест», Тиньков не пояснил.

Некоторые пользователи соцсети сделали репост данной записи и предположили, что бизнесмен не вполне знает значения этого слова.

Напомним, 19 сентября поддержавший кемеровских авторов Nemagia блогер Хованский удалил ролики о Тинькове.

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