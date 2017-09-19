Бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области оштрафован

Суд Азовского района Омской области оштрафовал на 50 тысяч рублей водителя, который бесплатно подвозил сельских жителей до Омска и обратно, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения интернет-издания Znak.

47-летний мужчина на арендованной «ГАЗели» ежедневно возил из деревни Трубецкое в Омск работников пекарни, которая принадлежит его супруге. Заодно водитель решил помогать другим односельчанам и жителям двух окрестных деревень, где возникли сложности с транспортным сообщением. С администрациями сёл мужчина даже заключил соглашение о бесплатных перевозках, и чиновники распределяли между малоимущими жителями талоны на проезд, например в случае необходимости попасть на приём к врачу в Омске.

На деятельность водителя обратили внимание омские перевозчики, которые посчитали, что мужчина вредит их бизнесу. После их обращений в надзорные органы в отношении водителя из Трубецкого были проведены проверки. Прокуратура не нашла нарушений, а вот у сотрудников областного управления Государственного автодорожного надзора к мужчине возникли вопросы. В частности, одна из претензий закючалась в отсутствии в салоне «ГАЗели» тахографа, осуществляющего контроль за скоростью автомобиля и режимом труда водителя.

Журналистам мужчина рассказал, что по совокупности выявленных нарушений получил три повестки в различные суды. Первый суд состоялся в городе Азове, водителю выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Аналогичные штрафы грозят ему и в двух других разбирательствах.



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