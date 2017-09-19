Олимпийские чемпионы приехали на Алтай поздравить с юбилеем депутата Карелина

Депутаты, сенаторы и олимпийские чемпионы приехали в Республику Алтай, чтобы поздравить с 50-летием депутата Госдумы Александра Карелина, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения портала «Новости Горного Алтая».

По сообщению портала, первый прилетевший из Москвы чартерный рейс Карелин и глава Республики Алтай встретили лично. На борту было около 50 человек во главе президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.

Также среди прибывших были гимнастка Светлана Хоркина, пловец Александр Попов, чемпионы по греко-римской борьбе Роман Власов, Мнацакан Искандарян, Шамиль Хисамутдинов, Мурат Карданов, чемпионы по вольной борбе Артур Таймазов и Махарбек Хадарцев и гандболист Игорь Лавров.

По сообщению портала, празднование юбилея пройдёт на туристической базе «Турсиб», в нём примут участие около 500 человек.

По сообщению на сайте «Карелин-фонда», Александр Карелин родился в Новосибирске 19 сентября 1967 года. В 1981 году начал заниматься классической борьбой.

Он трижды становился победителем Олимпийских игр, девять раз — чемпионом мира, 12 раз —чемпионом Европы, 13 раз — чемпионом страны. С 1999 года является депутатом Государственной думы РФ.

Напомним, что в в феврале 2016 года новосибирский борец Александр Карелин вошёл в Высший совет «Единой России».