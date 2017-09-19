Депутат Госдумы отправил запрос о законности обысков у кемеровских блогеров из Nemagia

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться, почему московские оперативники сами летали в Кемерово проводить обыски у блогеров Nemagia, хотя это могли сделать их местные коллеги, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения портала life.ru.

Депутат Госдумы Власов заинтересовался конфликтом между миллиардером Олегом Тиньковым и авторами YouTube-канала Nemagia из Кемерова.

«По сообщениям средств массовой информации, к Псковитину Алексею, видеоблогеру канала Nemagia, проживающему в Кемеровской области, с обыском пришли лица, представившиеся сотрудниками Министерства внутренних дел из города Москвы. Данный факт является странным. Почему следственные действия проводили сотрудники из города Москвы, а не из Кемеровской области?», — говорится в запросе Власова.

Депутат Госдумы обратил внимание на слова Псковитина, из которых следует, что в квартире блогера помимо оперативников МВД побывали и сотрудники службы безопасности «Тинькофф банка».

«Прошу вас распорядиться проверить вышеуказанные факты, а также взять под личный контроль соблюдение законности проводимых мер органами МВД по данному делу», — написал Василий Власов Колокольцеву.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

По словам адвоката Сергея Воронина, блогеры стали фигурантами дела о клевете.

Напомним, что в сентябре поддержавший кемеровских авторов Nemagia блогер Хованский удалил ролики о Тинькове.