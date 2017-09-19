 

Две цистерны с горюче-смазочными материалами сошли с рельсов в Новосибирске

 19 сентября, 19:16
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Две цистерны с горюче-смазочными материалами сошли с рельсов в Новосибирске
Фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В Первомайском районе Новосибирска цистерны с горюче-смазочными материалами сошли с рельсов; спасатели заверили, что утечки не произошло, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В муниципально-аварийную службу поступило сообщение о том, что на станции Инская при маневрах две цистерны, перевозящие аварийно химически опасные вещества (АХОВ) сошли с рельсов.

«Через 10 минут на место происшествия прибыли экипаж спасателей МАСС и сотрудники ХРЛ [химико-радиометрической лаборатории — прим. Сиб.фм] МАСС, которые, проведя разведку, обнаружили, что утечки вещества не произошло», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги корреспонденту Сиб.фм сообщили о том, что в цистернах были горюче-смазочные материалы.

«Пострадавших нет, утечки и розлива груза нет. Произошедшее на движение поездов не повлияло. На месте схода работала оперативная комиссия Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в сентябре 2017 года новая система оповещения о ЧС заработала в Новосибирске и области.

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