Жительница Иркутска вместо матери похоронила чужого родственника

В Иркутске местная жительница похоронила чужую женщину вместо своей матери из-за того, что кто-то перепутал мёртвых; женщина ищет тело матери, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения телеканала «Вести-Иркутск».

О подмене усопших стало известно после того, как родственники получили справку о вскрытии. Там было сказано, что причина смерти — перелом берцовой и тазовой костей. Однако 94-летняя пенсионерка долгое время не вставала с постели.

«К гробу подошла и сразу говорю, баба Зоинька, тебя не подменили? И все сразу стали говорить, все подходят и такое говорят. А распорядитель, когда пришла, сказала, что покойники меняются, ну мы и подумали, что так и должно быть», — рассказала племянница умершей.

По словам племянницы, усопшие были похожи внешне: возраст, комплекция, седые волосы, контур лица. Различия состояли в наличии родинок на лице женщины, которую похоронили, и размере обуви — в похоронном бюро родственникам сказали, что так бывает после смерти.

Родственники предположили, что подмена произошла в морге при вскрытии. В машине-катафалке была ещё одна покойница, тоже пожилая женщина. Возможно, что их документы перепутали. Тело усопшей ищут на данный момент около 10 дней.

Дочь умершей планирует подать в суд, чтобы возместить моральный и материальный ущерб.

Напомним, что в августе 2017 года работница ритуального агентства продала квартиру умершей клиентки в Красноярском крае.