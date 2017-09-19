 

Новосибирские коммунисты перекроют митинг Навального акцией в поддержку Северной Кореи

 19 сентября, 20:49
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Новосибирские коммунисты перекроют митинг Навального акцией в поддержку Северной Кореи
Фото с сайта globallookpress.com

Обком КПРФ решил провести митинг против «агрессивной политики США» и в поддержку Северной Кореи в день приезда оппозиционного политика Навального в Новосибирск, узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Митинг в поддержку Северной Кореи начнётся 22 сентября в 17:00 на площади Пименова перед ГПНТБ. Акция пройдёт под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!»

«Сегодня народ и руководство Северной Кореи прилагает все усилия для того, чтобы обезопасить своё государство от агрессии Соединённых Штатов Америки, — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского обкома КПРФ. — Новосибирские коммунисты говорят решительное «нет» империалистической политике США и их угрозам народу Северной Кореи

В этот же день на набережной в парке «Городское начало» в 18:00 начнётся встреча с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Напомним, 13 сентября КПРФ заявила, что проведёт митинг за отмену итогов выборов в Барнауле и отставку губернатора Карлина.

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