Мать пострадала от ножа дочери в Новосибирской области

20-летняя жительница Новосибирской области ударила мать ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения — женщина выжила, а на девушку завели уголовное дело, узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 17 сентября, около 03:35. Скорая помощь увезла из дома жительницу села Верх-Коён Искитимского района с ножевым ранением в живот. Позже оперативники установили, что ранение нанесла дочь потерпевшей. Во время распития алкогольных напитков женщины поссорились, и 20-летняя ранее не судимая девушка взялась за нож и ударила мать.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на десять лет. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

Напомним, в конце июля житель Новосибирска тремя выстрелами убил жену и застрелился сам.