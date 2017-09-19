 

Мать пострадала от ножа дочери в Новосибирской области

 19 сентября, 13:25
подходящие темы
Мать пострадала от ножа дочери в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

20-летняя жительница Новосибирской области ударила мать ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения — женщина выжила, а на девушку завели уголовное дело, узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 17 сентября, около 03:35. Скорая помощь увезла из дома жительницу села Верх-Коён Искитимского района с ножевым ранением в живот. Позже оперативники установили, что ранение нанесла дочь потерпевшей. Во время распития алкогольных напитков женщины поссорились, и 20-летняя ранее не судимая девушка взялась за нож и ударила мать.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на десять лет. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

Напомним, в конце июля житель Новосибирска тремя выстрелами убил жену и застрелился сам.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 сентября, 13:38 • статья

Роскошная женщина всегда готова

Какая женщина настоящая, какая — успешная, а какая — роскошная? И что полезного может дать академия женского счастья?
 18 июля, 16:51 • репортаж

За семью, верность и Николая Второго

Новосибирск славен молодёжным карнавалом, Монстрацией. Хотя крестные ходы в городе проходят чаще. Кто выходит на Монстрацию, мы знаем. А кто ходит на молодёжный крестный ход?
 9 июня, 12:37 • интервью

Переезжаем во Франкфурт — такая подстава!

Новосибирский PR-менеджер вышла замуж, уехала в Италию, выучила итальянский язык, переехала в Германию и оказалась беременна. Анастасия Шнитова рассказывает о различиях между российским и немецким материнством.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
присоединяйтесь!
    