 

Начальник красноярского таможенного поста предстанет перед судом за взятки

 19 сентября, 12:02
подходящие темы
Начальник красноярского таможенного поста предстанет перед судом за взятки
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярская транспортная прокуратура обвинила начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни в получении взяток, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2017 года предложил директору одной из фирм за ежемесячное вознаграждение в 200 тысяч рублей содействовать беспрепятственному прохождению вагонов с пиломатериалами через Канский таможенный пост, минимизации таможенных досмотров, решению возникающих на посту проблем.

«В результате достигнутой договорённости начальник Канского таможенного поста весной текущего года дважды получил от директора фирмы денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей. В мае 2017 года, в момент получения взятки в размере 200 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Уголовное дело следователи направили для рассмотрения в Канский районный суд Красноярского края.

Напомним, что в феврале таможня задержала подозреваемых в контрабанде сибирского леса на 70 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 июня, 10:45 • репортаж

Экология по-сибирски в Крыму

250 мешков мусора, валежника и вредоносного плюща, 102 гектара садово-паркового искусства XIX века, поймы рек и кремлёвские ёлки — как сибирские дети приобщали «Артек» к экомарафону.

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 17.07.2015, 13:36 • статья

Пройти огонь, воду и надувные батуты

С субботу, 25 июля Пикник Сиб.фм охватит все стихии — праздник пройдёт на песке и земле, в воде и в воздухе. Не обойдётся и без огня. Что будет происходить в каждой сфере, разбирался корреспондент Сиб.фм
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
присоединяйтесь!
    