Начальник красноярского таможенного поста предстанет перед судом за взятки

Красноярская транспортная прокуратура обвинила начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни в получении взяток, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2017 года предложил директору одной из фирм за ежемесячное вознаграждение в 200 тысяч рублей содействовать беспрепятственному прохождению вагонов с пиломатериалами через Канский таможенный пост, минимизации таможенных досмотров, решению возникающих на посту проблем.

«В результате достигнутой договорённости начальник Канского таможенного поста весной текущего года дважды получил от директора фирмы денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей. В мае 2017 года, в момент получения взятки в размере 200 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Уголовное дело следователи направили для рассмотрения в Канский районный суд Красноярского края.

Напомним, что в феврале таможня задержала подозреваемых в контрабанде сибирского леса на 70 млн рублей.