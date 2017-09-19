 

Новосибирский губернатор представил руководителя нового министерства

 19 сентября, 14:07
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Новосибирский губернатор представил руководителя нового министерства
Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Александра Дубовицкого, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

«Сегодня глава области Владимир Городецкий представил и. о. министра сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.

Министерство природных ресурсов и экологии было создано на базе трёх департаментов: лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Единая структура призвана позволить проводить более эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, лесных отношений, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания», — говорится в сообщении.

Александр Дубовицкий — уроженец Сузунского района Новосибирской области. В 1990 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», в 2002 — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». С января 1991 года работал в администрации Сузунского района, с марта 2010 года — главой района.

Напомним, что 15 сентября два заместителя губернатора Томской области ушли в отставку.

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