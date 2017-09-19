Павильон «Горячая выпечка» загорелся в Новосибирске

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Дзержинском районе Новосибирска загорелся павильон «Горячая выпечка»; никто не пострадал, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 сентября начальник пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

Пожар произошёл в торговом павильоне возле школы № 7. К приезду сотрудников МЧС горели электрический счётчик и обшивка стены. В результате возгорания никто не пострадал.

«В 13:15 пожарное подразделение выехало по улице Адриена Лежена, дом № 5, в торговый киоск. Выезжали две автоцистерны. В торговом павильоне шёл дым, горел счётчик и обшивка стены. Павильон был обесточен. Сотрудники МЧС провели разборку и проливку утеплителя и кровли. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 13:50 пожар был полностью ликвидирован», — рассказал Павел Винаков.

По сообщению группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», пожар произошёл в павильоне под названием «Горячая выпечка». В нём продавали хлеб.

Напомним, что в апреле 2017 года крупный пожар произошёл в городе Минусинске Красноярского края: сгорели 20 торговых павильонов, расположенных рядом с торговым центром «Славянский».