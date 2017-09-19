Поддержавший кемеровских авторов Nemagia блогер Хованский удалил ролики о Тинькове

Миллиардер Олег Тиньков потребовал от видеоблогера Юрия Хованского, поддержавшего кемеровских коллег из Nemagia, удалить ролики о нём, пригрозив привлечением к уголовной и административной ответственности за клевету; узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения на странице видеоблогера в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Хованский удалил видеоролики «Тиньков, ты не прав!» и «Обыски у Nemagia. Тиньков беспределит». По его словам, Олег Тиньков прислал ему претензию, в которой пообещал привлечь его к уголовной и административной ответственности за клевету. Блогер опубликовал фотографию выбитой двери и скан претензии от предпринимателя.

«В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своём мнении, но более не могу выражать его публично. Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю. Моя крепость выдержит налёт десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям... Поднимаю белый флаг — такой вот Дюнкерк», — сообщил блогер в соцсети.

Ранее видеоблогер Юрий Хованский (на его YouTube-канал подписано более трёх миллионов человек) выступил в поддержку кемеровских блогеров из Nemagia. Он записал ролик с ненормативной лексикой, в котором призвал снимать видео об Олеге Тинькове.

«Я призываю не оставаться безучастным к этой ситуации и писать в группы Тинькова, в „Твиттеры“ всё, что думаете об этом. Нужно как-то вообще показать, что в интернете это не проходит. Интернет тем и прекрасен, что никто не может отобрать у нас права делиться мнением друг с другом», — сказал Хованский.

Напомним, что в сентябре 2017 года после сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.