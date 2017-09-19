Правоохранители в Новосибирске нашли стрелявших в инспекторов заказника «Кирзинский»

Правоохранители нашли браконьеров, стрелявших в инспекторов заказника «Кирзинский»; ими оказались двое жителей села Тебисского Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Новосибирские следователи и полицейские нашли людей, устроивших стрельбу на территории заказника. Ими оказались 47-летний и 26-летний жители села Тебисского Чановского района Новосибирской области.

В автомобили сотрудников охраны стрелял 26-летний мужчина. Он рассказал, что хотел прекратить преследование мотоцикла и не пытался ранить или убить кого-то.

В ночь с 10 на 11 сентября четверо инспекторов на двух машинах объезжали угодья вблизи аула Тебисс. На одном из участков леса их внимание привлёк яркий свет, который, меняя направление, освещал деревья. Когда сотрудники охраны включили фары, они услышали выстрелы.

Одному из автомобилей нарушители, пытаясь скрыться, пробили лобовое стекло. Второму — прострелили колесо, разбили фару и лобовое стекло. На повреждённых патрульных машинах сотрудники полиции насчитали 30 отметин от прямого попадания картечи.

Пытаясь скрыться, браконьеры бросили мешок с тушей добытой косули. Полиция изъяла на месте стрельбы гильзы от гладкоствольного ружья 12-го калибра. Следователи проводят проверку.

Напомним, что в сентябре 2017 года двое жителей аула Тебисс убили косулю на территории заказника «Кирзинский» в Новосибирской области, госинспекторы задержали браконьеров с поличным.