 

«Радио Дача» разыграет среди новосибирских слушателей путёвки в дом отдыха

 19 сентября, 07:00
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«Радио Дача» разыграет среди новосибирских слушателей путёвки в дом отдыха
Фото с сайта pixabay.com

Участникам акции от «Радио Дачи» нужно будет придумать частушку с ключевыми словами и оставить её на автоответчике радиостанции, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения пресс-службы радиостанции.

Акция «Ваши счастливые выходные на „Радио Дача“» будет проходить с сентября по ноябрь 2017 года. Чтобы стать её участником, необходимо придумать частушку с заданными «словами недели» и оставить её на автоответчике «Радио Дача» по номеру 362-07-80. «Слова недели» будут звучать в эфире радиостанции и выкладываться на сайте акции.

Самые интересные частушки прозвучат в эфире и попадут на сайт проекта. Их авторы получат гарантированные призы от радиостанции.

Каждую неделю будет определяться автор самой оригинальной частушки, который получит главный приз — путёвку на выходные в дом отдыха с проживанием в номере «люкс», питанием и лечением.

Напомним, что в сентябре 2017 года десять тысяч жителей Новосибирска пробежали по центру города вместе с Европой Плюс.

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