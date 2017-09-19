 

Микрорезерват для спасения монгольской жабы от коров появится в Иркутской области

 19 сентября, 12:59
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Микрорезерват для спасения монгольской жабы от коров появится в Иркутской области
Фото с официального сайта ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Сотрудники Прибайкальского национального парка в Иркутской области, а также местные волонтёры оборудовали на одном из озёр Тажеранской степи микрорезерват для спасения краснокнижной монгольской жабы, которая часто гибнет под копытами пасущихся коров, лошадей или овец, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Безымянное озеро, в котором специалисты насчитали наибольшее количество жабьей икры, головастиков и молодых особей, было обнаружено весной в результате мониторинга численности монгольской жабы. Для сохранения популяции редкой амфибии, занесённой в Красную книгу региона, был разработан проект создания микрорезервата. Летом вокруг озера при участии группы волонтёров были установлены 120 столбов, в ближайшее время они будут дополнены тросом. Ограждение позволит защитить местообитание жаб от скота, который пасётся по берегам озера и наносит молоди жаб значительный урон.

«По результатам исследований 2017 года можно сказать, что популяции амфибий и рептилий в Прибайкальском национальном парке находятся в стабильном состоянии, однако подвергаются значительной антропогенной нагрузке и нуждаются в охране», — сообщил начальник отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Олег Берлов.

Напомним, в апреле новосибирская туристка, возвращаясь из Таиланда, случайно привезла в багаже ядовитую поющую жабу.

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