 

РЖД предложили канцлеру Германии Ангеле Меркель помощь в поездке по Транссибу

 19 сентября, 10:25
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РЖД предложили канцлеру Германии Ангеле Меркель помощь в поездке по Транссибу
Фото с сайта globallookpress.com

Принадлежащее государству ОАО «Российские железные дороги» готово оказать всестороннее содействие путешествию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения агентства «РИА Новости».

17 сентября на странице Меркель в социальной сети Facebook была опубликована видеозапись общения канцлера с детьми, во время которого глава правительства ФРГ призналась, что мечтает совершить поездку по Транссибу. Заодно Меркель сообщила, что русский язык был одним из её любимых предметов в школе. В РЖД позже прокомментировали это заявление, предложив помощь в организации путешествия канцлера по России.

«Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится. Компания сделает всё возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой „поездки мечты“», — сообщили в РЖД журналистам.

Напомним, в 2015 году австралийская журналистка Су-Лин Тан описала своё путешествие по Транссибу, рассказав о том, что ей пришлось в 35-градусную жару ехать в поезде без кондиционера, но со «злыми и капризными» проводницами, пить водку из горла и есть лапшу быстрого приготовления на завтрак, обед и ужин.

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