Школьник в Новосибирской области протирал велосипед бензином и загорелся

В Новосибирской области школьник протирал бензином велосипед и загорелся; его увезли в больницу, рассказали корреспонденту Сиб.фм 19 сентября в пресс-лужбе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия в селе Ярково Новосибирского района.

«Мальчик 2007 года рождения. Полицию вызвали очевидцы. В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД.

По сообщению группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», предположительно, двое детей в гараже отмывали велосипед от краски с помощью бензина.

«Супруга нашего подписчика, которая в этот момент гуляла с ребёнком неподалёку, а также сосед мужчины [подписчика, — прим. Сиб.фм] по подъезду Андрей, услышали крики и увидели ужасную картину: из гаража выбежал объятый огнём школьник», — говорится в сообщении.

Один из очевидцев повалил ребёнка на землю и потушил огонь.

Напомним, что в августе 2017 года трое жителей Томской области погибли в горящей пятиэтажке.