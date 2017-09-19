 

Силовики нашли под Новосибирском свыше 20 килограммов синтетических наркотиков

 19 сентября, 16:52
подходящие темы
Силовики нашли под Новосибирском свыше 20 килограммов синтетических наркотиков
Фото с сайта 54.мвд.рф

Сотрудники МВД задержали в Новосибирске наркокурьера — при обыске его тайников обнаружилось более 20 килограммов наркотических средств, узнал 19 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Сотрудники главного управления наркоконтроля совместно с новосибирскими правоохранителями в ходе операции задержали крупного оптового поставщика наркотиков. 28-летний мужчина ввозил запрещенные вещества Новосибирск для оптовой реализации.

В пригороде Новосибирска сотрудники полиции обнаружили два тайника, в которых находилось более двадцати килограммов синтетических наркотиков. Ещё 6,5 килограмма наркотиков были обнаружены при обыске по месту жительства подозреваемого.

Курьеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в сентябре сын главного пристава Новосибирской области попался на распространении наркотиков.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 августа, 12:35 • интервью

Un gringo es periodista

Дмитрий Беляев — о том, каково работать журналистом в Мексике и какая еда всегда должна быть на столе.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
присоединяйтесь!
    