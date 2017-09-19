Силовики нашли под Новосибирском свыше 20 килограммов синтетических наркотиков

Сотрудники МВД задержали в Новосибирске наркокурьера — при обыске его тайников обнаружилось более 20 килограммов наркотических средств, узнал 19 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Сотрудники главного управления наркоконтроля совместно с новосибирскими правоохранителями в ходе операции задержали крупного оптового поставщика наркотиков. 28-летний мужчина ввозил запрещенные вещества Новосибирск для оптовой реализации.

В пригороде Новосибирска сотрудники полиции обнаружили два тайника, в которых находилось более двадцати килограммов синтетических наркотиков. Ещё 6,5 килограмма наркотиков были обнаружены при обыске по месту жительства подозреваемого.

Курьеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в сентябре сын главного пристава Новосибирской области попался на распространении наркотиков.