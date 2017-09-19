Сотрудник Росгвардии сбил ребёнка в Томской области

Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с участием патрульной машины вневедомственной охраны в городе Северске Томской области, узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Инцидент произошёл во вторник,19 сентября, около 15:00 часов на Коммунистическом проспекте в закрытом административно-территориальном образовании Северск.

Водитель патрульной машины Росгвардии сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу. Ребёнка с травмами доставили в больницу.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце июня сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве.