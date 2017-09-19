Сотрудник Росгвардии сбил ребёнка в Томской области
19 сентября, 18:56
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Фото с сайта diveevo-today.ru
Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с участием патрульной машины вневедомственной охраны в городе Северске Томской области, узнал 19 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.
Инцидент произошёл во вторник,19 сентября, около 15:00 часов на Коммунистическом проспекте в закрытом административно-территориальном образовании Северск.
Водитель патрульной машины Росгвардии сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу. Ребёнка с травмами доставили в больницу.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в конце июня сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве.