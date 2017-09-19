 

Сын главного пристава Новосибирской области попался на распространении наркотиков — СМИ

 19 сентября, 08:25
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Сын главного пристава Новосибирской области попался на распространении наркотиков &mdash; СМИ
Фот с сайта globallookpress.com

Полицейские задержали молодого мужчину во время закладки наркотиков в Новосибирске; СМИ сообщают, что это сын главного судебного пристава региона Вадим Эрлер, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения портала «НДН.Инфо».

Издание ссылается на свой источник. Инцидент произошёл 16 сентября.

«В субботу, 16 сентября, полиция задержала молодого человека 1993 года рождения. Мужчина распространял по Новосибирску наркотики, делал закладки, рассказал „НДН.инфо“ осведомлённый источник. По словам собеседника сайта, задержанный, Вадим Эрлер, является сыном главного судебного пристава Новосибирской области Виталия Эрлера», — говорится в сообщении.

По информации издания «Комсомольская правда — Новосибирск», ссылающегося на источники в правоохранительных органах, известно о двух десятках закладок, совершённых подозреваемым.

"Сегодня в Железнодорожном районном суде Новосибирска рассмотрено ходатайство руководителя следственного органа — врио начальника СГ ЛО МВД России в речном порту Новосибирска. Постановлением суда в отношении Эрлера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания, — привело издание комментарий пресс-секретаря судебного департамента в Новосибирской области Марианны Глушковой.

По данным сайта управления службы судебных приставов Новосибирской области Виталий Эрлер возглавляет региональную службу с декабря 2014 года.

Напомним, что 28 июля 2015 года митрополит Тихон наградил медалью князя Владимира главного новосибирского судебного пристава Виталия Эрлера.

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