Житель Алтайского края поджёг обрызгавший его автомобиль

В селе Советском Алтайского края местный житель поджёг автомобиль, который, проезжая мимо, обрызгал его, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры.

Мужчина предстал перед судом, потому что из-за обиды на человека, который его обрызгал, решил поджечь его автомобиль. Для этого он проник на территорию усадьбы, где была оставлена машина, облил соляркой колесо, брызговик и поджёг.

«В результате противоправных действий машина была полностью уничтожена огнём. Поясняя мотивы, побудившие совершить преступление, виновный показал суду, что его задели действия водителя, который, проезжая мимо на автомобиле, специально обрызгал его грязной водой из лужи», — говорится в сообщении.

Подсудимый признался в совершении преступления. Суд признал его виновным по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Напомним, что в августе 2017 года кемеровский искатель металла убил приятеля из-за лени и сжёг.