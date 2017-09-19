Житель Омска распилил автомобиль на части, чтобы не платить транспортный налог

В Омске мужчина обратился в полицию и рассказал об угоне его автомобиля; полицейские выяснили, что он распилил его и сдал на металлолом, узнал корреспондент Сиб.фм 19 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В полицию обратился 34-летний житель Омска. Он рассказал об угоне его автомобиля марки «ВАЗ-21061» красного цвета. По его словам, машина пропала месяц назад, пока он находился на работе в другом регионе. Это подтвердила родственница.

Проверяя информацию, оперативники обнаружили расхождения в показаниях мужчины. Они выяснили, что он долгое время не оплачивал транспортный налог.

«В связи с этим судебные приставы наложили арест на регистрационные действия с транспортным средством. Также полицейские установили, что за неделю до обращения в полицию мужчина распилил машину и сдал в пункт приёма металлолома на улице Омской», — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что распилил автомобиль и сдал в пункт приёма металлолома из-за нежелания оплачивать транспортный налог.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2017 года красноярский суд обязал мэрию оплатить ремонт Lexus местной жительнице.