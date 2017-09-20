 

Активисты ОНФ проверят законность вырубки сосен в лесу под Новосибирском

 20 сентября, 11:56
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Активисты ОНФ проверят законность вырубки сосен в лесу под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили на территории Инского лесничества под Новосибирском вырубку в сосновом лесу — они проверят её законность, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-службы организации.

Поводом для рейда на территорию лесничества стало обращение в ОНФ инициативной группы членов СНТ «Солнечная долина» в конце августа 2017 года. Садоводы сообщили, что неизвестные на протяжении двух последних месяцев вырубают крупноствольные сосны.

«В телефонном разговоре лесники пояснили, что никаких вырубок на территории Новолуговского сельского совета — это рядом с СНТ „Солнечная долина“ — не ведётся. Мы же увидели прямо противоположную картину», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов.

Общественники вместе с садоводами обнаружили места вырубки, инструмент и технику, готовую к работе.

«В итоге мы насчитали несколько десятков пней от срубленных ранее сосен, часть древесины ещё оставалась не вывезенной. Не исключено, что территория освобождается под застройку коттеджами, хотя уточнить эту информацию на месте не удалось — рабочие отсутствовали», — уточнил Соколов.

Активисты ОНФ подготовили и направили запросы в надзорные и природоохранные органы с просьбой предоставить информацию о статусе расположенных недалеко от реки Ини лесов, о законности рубок, которые здесь проводятся.

Напомним, 30 сентября 2016 года стало известно, что мэр Новосибирска обещал запретить строительство в городских лесах.

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