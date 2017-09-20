 

Автобус с пассажирами перевернулся на загородной трассе под Красноярском

 20 сентября, 17:07
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Автобус с пассажирами перевернулся на загородной трассе под Красноярском
Фото с сайта globallookpress.com

Рейсовый автобус, перевозивший пассажиров из посёлка Нижний Ингаш в Красноярск, перевернулся на автотрассе «Сибирь» Р-255, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения регионального МЧС.

Авария произошла около 14:30 по местному времени в Уярском районе края на 905-м километре трассы. На фотографиях, опубликованных очевидцами ДТП в социальных сетях, видно, что перевернувшийся автобус перегородил обе полосы движения, что привело к образованию большой пробки на этом участке.

По данным телеканала ТВК, причиной переворачивания автобуса стало резкое торможение: водитель пытался избежать столкновения с легковыми автомобилями, попавшими в ДТП впереди него. В результате автобус занесло на барьерное ограждение, и он опрокинулся.

Погибших в происшествии нет; в салоне автобуса в момент аварии находилось 18 пассажиров, пятерым из них потребовалась помощь медиков, один ребёнок доставлен в ближайшую больницу с травмами.

Напомним, в конце августе в Красноярском крае на загородной трассе опрокинулся и упал в реку Джебь микроавтобус с 13 пассажирами.

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