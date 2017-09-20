Бывший вице-премьер правительства Хакасии осуждён за создание ОПГ и хищение 103 млн рублей

В Хакасии осуждён бывший первый вице-премьер республиканского правительства 57-летний Александр Голышев — он признан виновным в создании организованной преступной группы и мошенничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2012 годы крупные хищения происходили на республиканском предприятии «Хакресводоканал». К преступной схеме кроме Голышева были причастны директор водоканала Олег Базиев, его заместитель Ирина Олешкевич, а также директор и учредитель частной компании ООО «ФКК Бизнес-система» Ирина Свистунова. Общее руководство деятельностью ОПГ осуществлял Голышев, он же принимал меры для сокрытия хищений.

Ирина Свистунова по поручению участников ОПГ зарегистрировала в Новосибирске коммерческую организацию ООО «ФКК Бизнес-система», открыла расчётный счёт и формально трудоустроила в эту фирму нескольких работников «Хакресводоканала», отвечавших за финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Директор водоканала Базиев, в свою очередь, выполняя указания Голышева, заключил фиктивные договоры на оказание аутсорсинговых услуг, согласно которым ООО «ФКК Бизнес-Система» обязалось вести бухгалтерский и налоговый учёт, возглавляемого им предприятия, а также оказывать иные финансовые услуги. Фактически работы выполнялись силами работников «Хакресводоканала».

Общая стоимость оказываемых услуг в итоге была оценена в сумму свыше 110 млн рублей. Впоследствии, имитируя исполнение обязательств по фиктивным договоровам, участники ОПГ подписали акты об оказании услуг и перечислили на счёт ООО «ФКК Бизнес-Система» свыше 103 млн рублей. Похищенные деньги участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по собственному усмотрению.

Приговором суда четверо обвиняемых признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения организованной группой и в особо крупном размере». В зависимости от ролей в преступной схеме мошенники получили различные сроки лишения свободы. Голышев приговорён к шести годам лишения свободы, директор водоканала получил 5,5 года колонии, его заместитель проведёт в заключении пять лет, учредительница ООО «ФКК Бизнес-система» — 2,5 года.

Напомним, что в данный момент в СИЗО продолжает находиться бывший руководитель администрации губернатора Хакасии полковник ФСБ в отставке Владимир Бызов, который обвиняется во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей.