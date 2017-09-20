 

Бывший вице-премьер правительства Хакасии осуждён за создание ОПГ и хищение 103 млн рублей

 20 сентября, 15:08
подходящие темы
Бывший вице-премьер правительства Хакасии осуждён за создание ОПГ и хищение 103 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

В Хакасии осуждён бывший первый вице-премьер республиканского правительства 57-летний Александр Голышев — он признан виновным в создании организованной преступной группы и мошенничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2012 годы крупные хищения происходили на республиканском предприятии «Хакресводоканал». К преступной схеме кроме Голышева были причастны директор водоканала Олег Базиев, его заместитель Ирина Олешкевич, а также директор и учредитель частной компании ООО «ФКК Бизнес-система» Ирина Свистунова. Общее руководство деятельностью ОПГ осуществлял Голышев, он же принимал меры для сокрытия хищений.

Ирина Свистунова по поручению участников ОПГ зарегистрировала в Новосибирске коммерческую организацию ООО «ФКК Бизнес-система», открыла расчётный счёт и формально трудоустроила в эту фирму нескольких работников «Хакресводоканала», отвечавших за финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Директор водоканала Базиев, в свою очередь, выполняя указания Голышева, заключил фиктивные договоры на оказание аутсорсинговых услуг, согласно которым ООО «ФКК Бизнес-Система» обязалось вести бухгалтерский и налоговый учёт, возглавляемого им предприятия, а также оказывать иные финансовые услуги. Фактически работы выполнялись силами работников «Хакресводоканала».

Общая стоимость оказываемых услуг в итоге была оценена в сумму свыше 110 млн рублей. Впоследствии, имитируя исполнение обязательств по фиктивным договоровам, участники ОПГ подписали акты об оказании услуг и перечислили на счёт ООО «ФКК Бизнес-Система» свыше 103 млн рублей. Похищенные деньги участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по собственному усмотрению.

Приговором суда четверо обвиняемых признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения организованной группой и в особо крупном размере». В зависимости от ролей в преступной схеме мошенники получили различные сроки лишения свободы. Голышев приговорён к шести годам лишения свободы, директор водоканала получил 5,5 года колонии, его заместитель проведёт в заключении пять лет, учредительница ООО «ФКК Бизнес-система» — 2,5 года.

Напомним, что в данный момент в СИЗО продолжает находиться бывший руководитель администрации губернатора Хакасии полковник ФСБ в отставке Владимир Бызов, который обвиняется во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Контроль в овечьей шкуре

 15 сентября, 10:54 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

«Рейдерский захват» или шантаж?

 12 сентября, 17:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

Кто заложил мину под Омск?

 12 сентября, 15:57 • колонка
Александр Жиров
журналист
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
 8 сентября, 12:26 • новость

Новосибирские синоптики рассказали о минусовой температуре в выходные

Новосибирские синоптики пообещали в выходные дожди и минусовую температуру в ночь на воскресенье; ближе к понедельнику ожидается потепление.
 7 сентября, 11:44 • новость

Банкир Тиньков соберёт компромат на основателя «ВКонтакте» после поддержки Дуровым кемеровских блогеров

Банкир Олег Тиньков решил собрать компромат на основателя «ВКонтакте» и Telegram после того как Павел Дуров призвал подписчиков распространять ролик кемеровских блогеров о миллиардере и его банке.
присоединяйтесь!
    