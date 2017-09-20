 

Центробанк одобрил санацию Бинбанку, имеющему филиалы в Сибири

 20 сентября, 20:25
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Центробанк одобрил санацию Бинбанку, имеющему филиалы в Сибири
Фото с сайта plusworld.ru

Центробанк объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку, филиалы которого расположены в Сибири — о дате предоставления и сумме кредита информации нет, узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Центробанка.

В среду, 20 сентября, Бинбанк попросил Центробанк о выдаче средств, необходимых для поддержания собственной ликвидности; в тот же день операция была одобрена.

«Банк России принял решение о предоставлении ПАО „БИНБАНК“ средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации», — передаёт пресс-служба ЦБ.

О сумме кредита и дате его предоставления на сайте Банка России нет никакой информации.

Филиалы Бинбанка работают в Новосибирске, Красноярске, Омске.

Напомним, в конце июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» с отделениями в Новосибирске.

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