Чиновник новосибирской мэрии пригласила горожан на спецпоказ фильма «Матильда»

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пригласила жителей города на специальный показ фильма «Матильда», который состоится 22 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения на странице чиновника в соцсети Facebook.

Специальный показ скандального фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя пройдёт в кинотеатре «Люксор» на месяц раньше его выхода в широкий прокат.

«Друзья! Рада первой сообщить, что уже в эту пятницу, 22 сентября, на месяц раньше даты всероссийской премьеры, в Новосибирске пройдет показ кинофильма Алексея Учителя „Матильда“!!! Время и место проведения: 18.00, кинотеатр „Люксор“ (ул. Гоголя, 13) Билеты доступны на сайте и в кассах кинотеатра», — написала Терешкова.

Ранее сообщалось, что кемеровские муниципальные кинотеатры не планируют показывать «Матильду», против проката фильма выступают православные активисты. В Омске прошло молитвенное стояние за запрет проката, а Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» рекомендовала жителям Новосибирска не смотреть кинокартину.

Напомним, что 14 сентября лидер христианской организации связал эвакуации в Сибири с прокатом фильма «Матильда».