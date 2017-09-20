 

Чиновник новосибирской мэрии пригласила горожан на спецпоказ фильма «Матильда»

 20 сентября, 17:04
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Чиновник новосибирской мэрии пригласила горожан на спецпоказ фильма «Матильда»
Фото с сайта luxorfilm.ru

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пригласила жителей города на специальный показ фильма «Матильда», который состоится 22 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения на странице чиновника в соцсети Facebook.

Специальный показ скандального фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя пройдёт в кинотеатре «Люксор» на месяц раньше его выхода в широкий прокат.

«Друзья! Рада первой сообщить, что уже в эту пятницу, 22 сентября, на месяц раньше даты всероссийской премьеры, в Новосибирске пройдет показ кинофильма Алексея Учителя „Матильда“!!! Время и место проведения: 18.00, кинотеатр „Люксор“ (ул. Гоголя, 13) Билеты доступны на сайте и в кассах кинотеатра», — написала Терешкова.

Ранее сообщалось, что кемеровские муниципальные кинотеатры не планируют показывать «Матильду», против проката фильма выступают православные активисты. В Омске прошло молитвенное стояние за запрет проката, а Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» рекомендовала жителям Новосибирска не смотреть кинокартину.

Напомним, что 14 сентября лидер христианской организации связал эвакуации в Сибири с прокатом фильма «Матильда».

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