 

Депутат Госдумы посоветовал лечить наркоманов рыбалкой в Сибири

 20 сентября, 18:21
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Депутат Госдумы посоветовал лечить наркоманов рыбалкой в Сибири
Фото с сайта duma.gov.ru

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отсрочке уголовного наказания для наркоманов, желающих пройти реабилитацию, в ходе обсуждения закона депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил отправлять наркозависимых в Сибирь и на Дальний Восток, где «лечить» их охотой и рыбалкой, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения РИА Новости.

В новом законе речь идёт о норме, согласно которой суд может отсрочить реальный срок заключения наркоманам, которые впервые были приговорены к лишению свободы и которые изъявили желание добровольно пройти курс лечения. Отсрочка может длиться до окончания лечения и социальной реабилитации, но не дольше, чем пять лет. По словам депутата Нилова, создавать реабилитационные центры для осуждённых наркоманов лучше всего за Уралом.

«Я предлагаю вам подумать. Есть просторы Сибири и Дальнего Востока, которые нужно осваивать, и если создавать эти центры — как в известной песне, 500 километров тайга по всем направлениям. Даже сам процесс изоляции: свежий воздух, природа, рыбалка, охота, трудотерапия. Всё, не нужно никаких заумных других каких-то технологий медицинских», — заявил парламентарий на пленарном заседании Думы.

Нилов также отметил, что, излечившись, наркоманы могли бы оставаться в Сибири и помогать «поднимать» её и Дальний Восток.

«Я предлагаю это сделать, решая многие вопросы. Я уверен, что спасённые тысячи и сотни тысяч граждан таким способом, возможно, и не захотят возвращаться в города и сёла, где они получили эту прививку смертоносную. А останутся жить на природе, создадут там семьи. Начнут действительно поднимать и Дальний Восток, и Сибирь», — выразил надежду депутат.

Напомним, президент России Владимир Путин, побывавший в начале августа в Туве, во время рыбалки отказался пить коньяк с министром обороны Сергеем Шойгу.

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