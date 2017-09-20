Депутаты новосибирского заксобрания предложили штрафовать владельцев животных за шум

Власти могут начать штрафовать владельцев кошек и собак в Новосибирской области за громкие звуки, издаваемые животными в неурочное время — с такой инициативой выступили новосибирские депутаты, узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте заксобрания Новосибирской области.

Во вторник, 19 сентября, на заседании комитета по госполитике депутаты регионального заксобрания обсудили законопроект «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» и в статью 4.2 закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Если закон примут, владельца любого домашнего животного смогут привлечь к административной ответственности за то, что он не успокоил невовремя расшумевшегося питомца. Животным нельзя будет издавать звуки с 22:00 до 7:00 в рабочие дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни, кроме того, запрет распространяется и на дневной сончас с 13:00 до 14:00. Сумма штрафа будет варьироваться от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Юрист ОО «Законное право» Сергей Егоров, консультирующий по вопросам жестокого обращения с животными, поставил под сомнение применение данного закона на практике.

«Во-первых, кто это будет делать, участковый уполномоченный полиции? Он приедет днём, допустим, а хозяин собаки на работе, — выразил недоверие Сергей Егоров. — А, во-вторых, полаяла собака минут пять и замолчала, и сразу встаёт вопрос, как доказать, что животное шумело именно за этой дверью».

Зооволонтёры солидарны с мнением правозащитника, председатель НРОО «Зоопрогресс» Алексей Аникин считает, что в таком случае должна быть разработана шкала шумности животных.

«По каким критериям будет оцениваться шумность животных, — удивился Аникин. — Будут ли приезжать специалисты и фиксировать децибелы с занесением в специальный акт или по заявке соседей приедет полиция безотносительно уровня шума, просто по факту?»

Оба спикера оказались солидарны в том, что правоохранители едва ли будут всерьёз заниматься столь незначительными нарушениями.

Напомним, 17 сентября жители Новосибирска вышли на митинг с требованием принять закон о защите животных.