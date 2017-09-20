Две тысячи жителей Новосибирской области отправятся в армию осенью

Осенняя призывная кампания начнётся 1 октября, две тысячи молодых людей отправятся на службу в войска из Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Заседание призывной комиссии Новосибирской области 19 сентября провёл заместитель губернатора Александр Титков.

«В Новосибирской области проводятся подготовительные мероприятия для проведения осеннего призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет... Норма призыва осенью 2017 года для нашей области составила 2 367 человек», — сказал военный комиссар региона Евгений Краев.

Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии осуществляется повестками военного комиссариата. Так, по состоянию на 18 сентября оповещено 10 298 человек (69 %).

Призывные комиссии будут созданы в 42 муниципальных образованиях области, определены учреждения здравоохранения для качественного амбулаторного и стационарного медицинского обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, также выделены врачи-специалисты в муниципальные образования для проведения призывных комиссий.

В ходе заседания Евгений Краев рассказал, что с апреля по июль 2017 года в войска отправились 2 296 человек, норма Новосибирской областью выполнена на 100 %. Всего на заседания призывных комиссий прибыло 12 357 молодых людей, освобождено от призыва — 2 983, из них по состоянию здоровья — 2 977 человек. Показатель годности к военной службе весной 2017 года составил 68 % (осенью 2016 года — 72,8 %, весной 2016 года — 68,4 %).

Напомним, что в марте 2016 года призывники с татуировками вызвали опасения у томского военного комиссара.