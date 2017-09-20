Имеющий филиалы в Сибири Бинбанк попросил Центробанк о санации

Собственник Бинбанка, филиалы которого существуют в городах Сибири, попросил провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения информационного агентства ТАСС.

Агентство ссылается на информацию пресс-службы Банка России.

«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — сказали в пресс-службе регулятора.

Газета «Ведомости» ранее писала о том, что Бинбанк может обратиться к ЦБ с просьбой о санации. Её источники заявляли, что объявить о санации могут в четверг, 21 сентября.

Филиалы Бинбанка работают в Новосибирске, Красноярске, Омске.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Основными акционерами являются Михаил Шишханов (59,4 % акций) и Михаил Гуцериев (39,4 % акций). Он занимает восьмое место в России по объёму вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.

Напомним, что в июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» с отделениями в Новосибирске.