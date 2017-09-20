 

Музей Победы в Москве представит работы новосибирского художника

 20 сентября, 07:05
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Музей Победы в Москве представит работы новосибирского художника
Фото предоставлены пресс-службой музея

Выставка «Живая летопись Победы» московского Музея Победы представит коллекцию картин «Дети войны. 1943» родившегося в Новосибирске заслуженного художника Российской Федерации Алексея Жабского, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-службы музея.

В московском Музее Победы 20 сентября открывается выставка «Живая летопись Победы». На ней будет представлена коллекция картин Алексея Жабского. Работы были написаны художником по детским воспоминаниям.

«Приглушенные цвета — яркие чувства. Простые сюжеты — глубокие смыслы. Мало деталей — много эмоций. Нет ни техники, ни солдат, ни разрухи, ни раненых, ни убитых — войну тут глазами не увидеть, но сердцем...» — отметили сотрудники пресс-службы.

«Дети войны. 1943» — серия работ, выполненных маслом и акварелью. Художник создавал эти картины почти четверть века.

«Их сюжеты разворачиваются в интерьерах бедной землянки, госпиталя, околицы. Фон — белая стена или серое небо. Минимум предметов: печь, самодельный стол, чугунок, краюха хлеба, книга Пушкина. Главные действующие лица — мать и её шесть детей — братья и сёстры художника», — говорится в сообщении.

Алексей Жабский родился в 1933 году в деревне Александровке Новосибирской области.

Напомним, что в июле 2017 года мультимедийная выставка «Чудеса России» открылась в Историческом музее в Москве. На ней представлены более ста природных и архитектурных объектов, которые в результате народного голосования попали в финальный список, среди них — озеро Байкал.

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