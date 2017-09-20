Месяц исполнился сурикату-отказнику Паше из красноярского зоопарка

Обитателю красноярского парка «Роев Ручей» сурикату Паше исполнился месяц — он научился есть мясо и издавать «взрослые звуки», узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице красноярского зоопарка «Роев Ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Детёныш в семействе сурикатов появился на свет в день рождения красноярского зоопарка «Роев Ручей». Родители отказались от него, поэтому заботу о маленьком Паше взяли на себя зоологи парка.

«Сегодня нашему „солнечному ангелу“ — малышу-сурикату по кличке Паша — исполнился месяц, — такой подписью сопроводили в группе зоопарка фото детёныша. — Он уже пытается есть мяско, вставать на задние лапки, как взрослый, и издавать „взрослые“ звуки».

Кроме того, сотрудники зоопарка рассказали, что детёныш суриката, как и все дети, любит играть. Подписчики сообщества восприняли новость с энтузиазмом, поблагодарили зоологов за работу и пожелали отказнику здоровья.

Напомним, 18 сентября барнаульский зоопарк поделился видео с играющими тигрятами.