 

Новосибирские активисты обжалуют отказы в митинге против «мусорных заводов»

 20 сентября, 14:04
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Новосибирские активисты обжалуют отказы в митинге против «мусорных заводов»
Фото Нины Воробьёвой из архива Сиб.фм

Мэрия Новосибирска запретила общественникам проводить митинг против строительства мусоросортировочных заводов возле оперного театра, объяснив это культурным статусом учреждения, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 сентября руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Активисты подавали заявки на проведение митинга 26, 27, 28, 30 сентября и 2 октября. Чиновники не дали согласия, объяснив это тем, что театр является культурным учреждением и подпадает под ограничения, установленные федеральным и региональным законодательством.

«Мы подали иск в суд и предполагаем, что сегодня вечером нам позвонят и скажут дату судебного заседания. Для нас странно то, что внезапно стало нельзя проводить массовые мероприятия там, где они всегда проходили. Также нам ответили за пределами установленного законом срока, поэтому этот ответ можно не воспринимать как запрет», — сообщил Андрей Гладченко.

По его словам, дата мероприятия будет известна после судебного заседания.

Напомним, что в марте 2015 года в июле 2017 года противники новосибирской мусорной концессии оделись в чёрное и вышли к зданию правительства. А депутат Наталья Пинус назвала «аферой» новосибирскую мусорную концессию.

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