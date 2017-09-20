Отравившиеся в KFC школьники из Красноярского края отсудили более 2 млн рублей

Родители семи школьников из города Канска, отравившихся в ресторане быстрого питания во время поездки в Москву, отсудили у владельцев заведения больше 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения Красноярского краевого суда.

Инцидент произошёл в августе 2016 года, когда школьники под присмотром двух взрослых сопровождающих отправлялись с Ярославского вокзала Москвы домой, возвращаясь из туристической поездки. Перед отправлением пассажирского поезда пять девочек и два мальчика поужинали в привокзальном ресторане сети KFC, принадлежащем предприятию быстрого обслуживания «Ярославский». Уже в поезде подростки одновременно почувствовали себя плохо, они жаловались на боли в животе, слабость, рвоту и высокую температуру.

Утром больные дети были сняты с поезда и скорой помощью доставлены в инфекционную больницу в Кирове. В течение восьми дней они проходили лечение с диагнозом «сальмонеллёз, гастроэнтероколитический вариант средней степени тяжести, острое течение». При расследовании причин массового отравления сотрудники Роспотребнадзора установили, что в ресторане, где обедали заболевшие, нарушались правила гигиены, работники заведения заражали готовую продукцию на стадии подготовки заказа к выдаче клиентам.

Родители канских школьников обратились в суд с иском о защите прав потребителей к ПБО «Ярославский». Они потребовали взыскать с ответчика по 200 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу детей и по 20 тысяч рублей — в пользу родителей.

В мае 2017 года Канский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. С ООО «ПБО Ярославский» были взысканы не только затребованные компенсации морального вреда, но и крупные штрафы в пользу каждого из семерых пострадавших и их родителей — всего по 330 тысяч рублей для каждой семьи. Кроме того, ответчику пришлось оплатить расходы родителей школьников на судебных представителей — в общей сложности 180 тысяч рублей.

Предприятие общепита обжаловало судебное решение, считая чрезмерно завышенными как суммы компенсации морального вреда, так и судебные расходы. Рассмотрев обстоятельства дела в сентябре 2017 года, Красноярский краевой суд не нашёл оснований для отмены решения первой инстанции и оставил его в силе.

Напомним, в начале сентября департамент образования мэрии Омска призвал родителей не собирать школьникам обед с собой под предлогом того, что это чревато отравлениями и инфекциями.