 

Пассажир маршрутки в Новосибирске нокаутировал водителя за требование расплатиться

 20 сентября, 11:02
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Пассажир маршрутки в Новосибирске нокаутировал водителя за требование расплатиться
Фото с сайта marshrutka.lpy.by

В Дзержинском районе Новосибирска пассажир маршрутки отказался платить за проезд и ударил водителя, который ушибся головой о поребрик и потерял сознание, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица группы рассказала о том, что на остановке «Олеко Дундича» мужчина сел в маршрутку № 24. Он сошёл на остановке «Библиотека», не заплатив за проезд. Водитель вышел на улицу и потребовал у пассажира оплаты проезда.

Между ними завязалась драка, во время которой парень ударил ногой пожилого водителя. Тот упал, ударился головой о поребрик и потерял сознание.

«Парень хотел сбежать и пытался что-то выбросить, но его задержали другие пассажиры этой маршрутки. Агрессор оказал сопротивление, и его связали подручными средствами до приезда полиции. Когда я уезжала, водитель уже очнулся, на место происшествия также вызвали скорую», — сообщила девушка.

Напомним, что в августе 2017 года маршрутка с пассажирами перевернулась на бок в Новосибирске.

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