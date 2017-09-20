Пользователи соцсетей поделились фото первого снега в Горном Алтае

Первый снег выпал в Горном Алтае — местные жители и туристы выкладывают фотографии заснеженных гор, узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщений пользователей соцсети Instagram.

Горный Алтай 20 сентября занесло первым снегом, пользователи соцсетей делятся фото и ставят такие геотеги, как село Атакш, Семинский перевал, Чейбек-Коль.

По прогнозу алтайских синоптиков снег придёт только к выходным; так, в субботу, 23 сентября, в северных и предгорных районах возможен дождь с мокрым снегом, ночью ожидается температура воздуха от —2 ºС до +3 ºС, а днём температура не поднимется выше +8 ºС.

В Барнауле, по данным сервиса «Яндекс.Погода», снег возможен в ночь с субботы на воскресенье и утром в воскресенье 24 сентября.

Напомним, 31 августа первый снег потушил лесные пожары в Иркутской области.