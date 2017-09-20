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 20 сентября, 13:03
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Прокуратура потребовала конфисковать квартиру бывшего депутата омского горсовета в Германии
Фото с сайта pixabay.com

В Омске прокуратура потребовала в суде конфисковать в пользу государства квартиру экс-зампреда горсовета в немецком городе Дюссельдорфе, так как она приобретена на неподтверждённые доходы, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-службы ведомства.

Прокуратура города Омска провела проверку доходов и расходов депутатов городского совета. По данным ведомства, в 2015 году бывший первый заместитель председателя Омского городского совета и его жена приобрели квартиру и парковочное место в городе Дюссельдорфе.

Стоимость недвижимости — более 37 млн рублей, что превышает их официальные доходы, отражённые в декларации, за три предшествующих покупке года.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Куйбышевском районном суде Омска.

В сообщении не называется имя депутата, но по информации портала Om1.ru, речь идёт о Василии Мамонтове. Он объяснил отсутствие квартиры в декларации тем, что сделку совершал юрист и он должен был оформить все документы 5 января 2017 года. Реально сделка состоялась раньше, 28 декабря 2016 года. Поэтому возникла техническая ошибка, и он не указал имущество в декларации за 2016 год, так как собирался указать его в документах за 2017 год.

Из-за этого Мамонтов вынужден был досрочно уйти в отставку за несколько месяцев до окончания полномочий Омского городского совета пятого созыва.

Напомним, что в июле 2017 года красноярский депутат назвал удвоение зарплаты себе и коллегам пиром во время чумы.

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