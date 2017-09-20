Ресторатор поборется за пост мэра Красноярска

Партия «Патриоты России» выдвинула в качестве кандидата на пост мэра Красноярска депутата местного горсовета и владельца сети ресторанов и кафе Владимира Владимирова, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения на официальном сайте регионального отделения партии.

Выборы градоначальника впервые в истории Красноярска пройдут без всенародного голосования: претендентов на пост сначала отберёт особая комиссия, а затем наболее подходящую кандидатуру определят депутаты городского совета. Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 21 сентября, сам конкурс состоится 11 октября.

В партии «Патриоты России» отмечают, что при отборе кандидатур среди нескольких претендентов рассматривался и экс-председатель горсовета Валерий Ревкуц. Однако тот отказался от участия в конкурсе, сославшись на то, что «победить в нём невозможно», так как вся процедура изначально рассчитана на перевыборы действующего главы города Эдхама Акбулатова, поддерживаемого краевой властью и лично губернатором края Виктором Толоконским.

«Несмотря на то, что партия власти сделала бесперспективным участие в конкурсе для всех остальных политических партий и объединений, кандидат от „Патриотов России“ всё же примет участие в конкурсе, чтобы донести до широкой общественности сложившуюся во власти, в экономике ситуацию и озвучить пути решения проблем. Уважаемый в городе бизнесмен, ресторатор и депутат-патриот Владимир Владимиров будет участвовать в конкурсе на пост мэра Красноярска», — сообщил официальный сайт «патриотов».

В качестве положительных характеристик депутата Владимирова упоминается то, что он активно ведёт себя в социальных сетях, появлялся с российским триколором во время торжественного шествия участников Олимпиады в Сочи и вообще «стал интернет-мемом».

«Владимиров публикует десятки постов в день, снимает происходящее вокруг, задаёт вопросы простым людям, бездомным, строителям дорог, продавцам, чиновникам, депутатам. Он ездит в США и наблюдает за выборами президента. Среди эпатажных акций Владимирова — выход в город в маске Дональда Трампа <...> Владимиров — один из немногих депутатов фракции „Патриотов России“, кого власти не удалось ни подкупить, ни сломать: за время его депутатства чиновники нанесли немало болезненных ударов по бизнесу ресторатора», — перечисляют заслуги депутата в партии.



Напомним, что в конце августа региональное отделение партии «Единая Россия» в Красноярском крае заявило, что поддержит кандидатуру действующего мэра столицы региона Эдхама Акбулатова.