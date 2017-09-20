 

Семилетняя девочка погибла из-за взрыва газа в Новосибирске

 20 сентября, 15:46
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Семилетняя девочка погибла из-за взрыва газа в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Следователи проводят проверку после смерти семилетней девочки при пожаре в Первомайском районе Новосибирска, в котором взорвался газовый баллон, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

По данным ведомства, возгорание произошло 20 сентября около 5:30, его очаг находился на веранде дома. Дома были супруги и четверо детей. Родители обнаружили пожар и начали выводить детей из дома. Когда семилетняя девочка пробегала мимо веранды, взорвался газовый баллон.

Остальные жильцы получили отравление угарным газом. Их доставили в больницу. По данным МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«Пожар поздно обнаружили. Первый звонок пришёл от жителей с соседней улицы, которые заметили огонь и дым. До прибытия пожарных из горящего дома многодетная семья в спешке эвакуировалась через окно. В течение четырёх минут пожар был локализован и спустя восемь минут ликвидировано открытое горение», — сообщил начальник пожарно-спасательной части в Кочковском районе Андрей Фрибус.

Напомним, что в сентябре 2017 года два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме Новосибирска.

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