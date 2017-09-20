 

«Сибмост» не станет генподрядчиком строительства четвёртого моста в Новосибирске

 20 сентября, 08:57
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«Сибмост» не станет генподрядчиком строительства четвёртого моста в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

«Сибирская концессионная компания», которая займётся финансированием строительства четвёртого моста в Новосибирске, не станет привлекать в качестве генерального подрядчика компании из Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения ТАСС.

Таким образом новосибирская компания «Сибмост» исключена из числа возможных генеральных подрядчиков.

Агентство ссылается на слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова. Чиновник уточнил, что среди возможных вариантов рассматривается компания, которая ведёт крупные московские проекты.

«Пока говорить о выборе генподрядчика рано, идёт стадия переговоров, но концессионер не рассматривает компанию „Сибмост“. Есть у них другая компания, достаточно крупная и известная, которая ведёт много объектов в Москве и Московской области», — рассказал Раков.

Местные компании могут претендовать только на роль субподрядчиков.

«У наших местных организаций есть опыт выполнения специализированных работ — строительства тоннелей, переноса коммуникаций. У „Сибмоста“ сложное финансовое положение, но если он что-то сможет выполнять, его будут привлекать», — пояснил чиновник.

В 2014 году «Сибмост» завершил строительство Бугринского моста в Новосибирске, который стал третьим по счёту в городе. Компания пыталась взыскать с мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей.

Напомним, 9 августа стало известно, что в арбитражный суд Новосибирской области поступило пять исков «Сбербанка» о несостоятельности «Сибмоста» и ходатайство о принятии обеспечительных мер.

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