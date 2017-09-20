Убравший деревья на Кирова застройщик высадит сквер перед ГПНТБ в Новосибирске

Сквер к 125-летию города будет разбит на площадке, прилегающей к ГПНТБ — такое социальное обязательство на себя взял новосибирский застройщик, выкорчевавший в конце августа деревья на улице Кирова, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Группа компаний «Альфа Капитал», которая ведёт строительство одного из своих объектов на улице Кирова, собирается высадить порядка 60 хвойных деревьев и обустроить сквер около главной научной библиотеки города.

В конце августа местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте» о том, что рабочие срубили и вывезли деревья, которые росли возле выхода из метро «Октябрьская». Мэрия заявила, что эти семь елей будут пересажены застройщиком в сад Кирова.

«Поскольку эти деревья имеют большую ценность, их решили пересадить, — сообщил первый замглавы администрации Октябрьского района Михаил Мельников. — Совместно с МКУ „Горзеленхоз“ мы подобрали подходящую площадку. Агроном района контролирует, чтобы все работы выполнялись качественно и специализированной организацией. Компания также взяла на себя обязательства по дальнейшему содержанию зелёных насаждений».

На данном этапе компания «Альфа Капитал» занимается озеленением территории, прилегающей к новостройке, в совокупности до конца сентября возле дома появится порядка 32 деревьев хвойных пород. Ещё 27 голубых елей будут высажены вдоль пешеходной зоны от улицы Шевченко до дома № 25 по улице Кирова.

К обустройству сквера около ГПНТБ застройщик приступит весной 2018 года, на данный момент проект новой зелёной зоны прорабатывается в мэрии.

Напомним, в 2013 году мэрия Новосибирска выставила на онлайн-голосование проекты сквера возле ГПНТБ.