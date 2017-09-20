 

«Всемирный Русский Народный Собор» призвал жителей Новосибирска не смотреть фильм «Матильда»

 20 сентября, 12:46
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«Всемирный Русский Народный Собор» призвал жителей Новосибирска не смотреть фильм «Матильда»
Фото с сайта nskmi.ru

Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС) рекомендовала православным отказаться от просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» — резолюция появилась на дверях местного храма, узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Новосибирской митрополии.

Совет по культуре и образованию ВРНС провёл заседание под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В работе собрания принял участие министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. Среди прочего состоялось обсуждение готовящегося к прокату фильма Алексея Учителя «Матильда» — он рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Все участники собрания признали, что картина режиссёра Алексея Учителя „Матильда“ является несомненно провокационной и может привести к непредсказуемым последствиям, — говорится в публикации Епархиального медиацентра. — Одним из негативных моментов является то, что фильм собираются показывать в преддверии трагического для страны и Церкви события — жестокого убийства большевиками царской семьи. Также говорили о том, что в последнее время участились нападки на Русскую православную церковь и на православную веру со стороны ультралиберальной оппозиции».

По информации портала «НГС. Новости», на входе в новосибирский храм на улице Богдана Хмельницкого была размещена резолюция по итогам заседания. Она советовала «воздержаться от просмотра упомянутого фильма всех, кому небезразлична историческая истина о нашем Отечестве». По сообщению источников Сиб.фм, данное объявление на дверях Храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкой отсутствует.

Напомним, в сентябре православные Омска помолились за запрет «Матильды» режиссёра Учителя.

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