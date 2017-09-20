Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка, узнал 20 сентября корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Ранее житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость.

На сайте салона-магазина «Коллекционер» размещена информация о местоположении трёх известных экземпляров «Анны с цепью». Одна из них хранится в собрании Государственного Эрмитажа, вторая — в собрании Национальной нумизматической коллекции США. Третья монета находилась в частной коллекции Фрица Кёнкера, в 2010 году он выставил «Анну с цепью» на аукционе за 410 тысяч евро.

После нескольких публикаций в СМИ продавец решил удалить объявление с «Авито». Как сообщает «Комсомольская правда», по телефону автор объявления сообщил, что документов, подтверждающих подлинность монеты, у него нет.

Напомним, в конце июня житель Новосибирска предложил на «Авито» бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей.