 

Журналист Соловьёв высказался по поводу конфликта Тинькова и кемеровских блогеров Nemagia

 20 сентября, 12:05
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Журналист Соловьёв высказался по поводу конфликта Тинькова и кемеровских блогеров Nemagia
Фото с сайта afisha.yandex.ru

Ведущие Владимир Соловьёв и Анна Шафран в эфире программы «Полный контакт» радиостанции ВестиFM обсудили конфликт бизнесмена Олега Тинькова и кемеровских блогеров Nemagia, узнал корреспондент Сиб.фм 20 сентября, ознакомившись с радиопрограммой.

Журналист рассказал о том, что он встречался с Олегом Тиньковым «несколько раз» и тот не вызывает у него ничего «кроме устойчивого чувства неприязни».

«Вот когда Тиньков от чувств и достоинства (дело по клевете) вдруг перешёл к тому, что приехали следователи с Петровки в Тмутаракань какую-то, у парня провели обыски, и начинается вот такое ментовское откровенное прессование, — вот это уже, ребята, ни в какие ворота не лезет», — сказал Соловьёв.

Ранее сообщалось, что в августе на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

Напомним, что 14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

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