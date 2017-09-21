 

Байкал превратится в новый океан и разделит Евразию на части

 21 сентября, 12:19
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Байкал превратится в новый океан и разделит Евразию на части
Байкал, фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Института геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск) прогнозируют, что через 20 млн лет на месте Байкала появится новый океан, который разделит Евразию на две части, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения издания «Наука в Сибири».

Такой вывод учёные сделали, сопоставив все имеющиеся данные о тектонических процессах и накоплении осадков в так называемой Байкальской рифтовой зоне, которая представляет собой огромный раскол в земной коре. Собранная информация показывает, что постепенно этот раскол расширяется и, если геодинамическая обстановка не изменится кардинально, то самый большой континент планеты разобьётся пополам. По подсчётам новосибирских учёных, днища впадин в земной коре вокруг Байкала углубляются примерно на 3-4 миллиметра в год, горы продолжают расти в среднем на 5-6 миллиметров в год — и это очень большие скорости.

Результаты исследований работы опубликованы в специальном выпуске журнала «Gondwana Research». Раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали её отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, много информации собиралось в советское время, когда полученные результаты публиковались только внутри страны и только на русском языке, из-за чего они оказались недоступными для мировой аудитории.

По словам ведущего сотрудника лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Сергея Кривоногова, проведённое исследование позволило восстановить тектонический режим Байкальской рифтовой зоны за последние несколько десятков миллионов лет.

«Многие учёные работали над этой задачей, а я сумел сделать обобщение имеющихся материалов, добавив свои собственные результаты. Собственно, получившаяся статья представляет собой обзор существующих представлений о строении и истории формирования впадин Байкальской рифтовой зоны», — рассказал Кривоногов.

Напомним, весной 2015 года иркутские геологи обнаружили на дне Байкала крупный грязевой вулкан.

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