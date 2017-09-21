Банда лжесантехников грабила пенсионеров в Забайкалье

По меньшей мере 16 квартирных краж совершила в Забайкальском крае банда лжесантехников, которые в качестве жертв выбирали исключительно пенсионеров, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения регионального ГУ МВД.

Налёты происходили в Чите, а также в Петровск-Забайкальском, Краснокаменском и Улётовском районах. Сначала преступники приходили в квартиры под предлогом установки сантехнического оборудования, а через несколько дней возвращались, якобы для того, чтобы проверить свою работу.

В момент «проверки» участники банды незаметно для хозяев квартир похищали деньги. Добычей налётчиков становились, как правило, все наличные сбережения пенсионеров, сумма которых доходила до 150 тысяч рублей. Общий ущерб от действий банды оценивается в 1 млн рублей.

По подозрению в причастности к налётам сотрудниками угрозыска в городе Краснокаменске задержаны трое мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении ряда краж в составе организованной группы. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.



Напомним, в Чите был задержан 38-летний местный житель, который обвиняется в ограблении соседей-пенсионеров во время поминок по их погибшему сыну.