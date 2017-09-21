Директор отеля на Байкале заплатит 7 млн рублей за ущерб охраняемой ЮНЕСКО территории

Ольхонский районный суд вынес приговор директору отеля на Байкале, который сливал отходы в 300 метрах от берега Сарайского залива — территория охраняется ЮНЕСКО, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя посёлка Хужир Ольхонского района Иркутской области. По данным ведомства, он причинил ущерб на сумму более 7 млн рублей байкальской природоохранной территории. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

«Осуждённый, являясь фактическим руководителем мини-отеля „Байкал“, осуществлял слив образующихся от хозяйственной деятельности турбазы отходов на участки местности в 300 метрах от берега Сарайского залива, находящиеся в водоохранной зоне озера Байкал — уникального природного объекта, охраняемого ЮНЕСКО», — сказано в сообщении прокуратуры.

Руководитель должен будет полностью возместить ущерб. Суд наложил арест на его имущество: две квартиры в Иркутске, жилой дом и два земельных участка общей площадью более 20 гектаров.

Напомним, что в сентябре 2017 года ЮНЕСКО рекомендовало России создать систему мониторинга Байкала.