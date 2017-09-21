 

Французские учёные изучат запасы углерода в озёрах Сибири для прогноза изменения климата

 21 сентября, 07:12
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Французские учёные изучат запасы углерода в озёрах Сибири для прогноза изменения климата
Фото с сайта pixabay.com

Учёные из Томска и французского города Тулузы изучат запасы углерода в сибирских озёрах, чтобы сделать прогноз по изменению климата на планете, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Научная группа проводила работы на исследовательской станции ТГУ «Кайбасово» под руководством сотрудника обсерватории Миди-Пиренейс Национального центра научных исследований Франции Стефана Одри. Ранее он изучал циклы углерода в озёрах Аляски, Канады, Индии, Африки и ряда европейских стран.

Сибирь, по его мнению, представляет особый интерес. На её территории располагаются термокарстовые озёра, которые образуются в результате таяния вечной мерзлоты. В донных отложениях таких водоёмов содержится большое количество углерода, что делает их мощным источником образования парниковых газов. В процессе высвобождения этот элемент окисляется. В результате происходит выброс углекислого газа в атмосферу.

«Во время недавней экспедиции российско-французская научная группа исследовала два других не менее значимых объекта — озёра на водоразделе и в пойме Оби. Именно в пойменных озёрах донные отложения аккумулируют большое содержание органических веществ», — пояснила сотрудник центра «БиоКлимЛанд» Лариса Колесниченко.

Учёные произвели отбор проб в двух озёрах Томской области, которые будут проанализированы сотрудниками лаборатории во Франции. Полученные результаты помогут уточнить глобальную модель цикла углерода и связанные с ней прогнозы по изменению климата на планете.

В 2018 году научная группа будет изучать циклы углерода в термокарстовых озёрах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, что в августе 2017 года томские учёные обнаружили ускоренное таяние подводной мерзлоты в Арктике.

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