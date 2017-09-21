Горняки в Забайкалье прекратили голодовку

Бывшие шахтёры и горняки ООО «Дарасунский рудник» в Забайкальском крае прекратили голодовку, узнал корреспондент Сиб.фм 21 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Об этом сообщила начальник управления информационной политики региона Елена Назарова. По её словам, в посёлке Вершино-Дарасунском находится первый вице-премьер правительства региона Александр Кулаков, который решает оставшиеся вопросы.

«В ночь на четверг перед горняками были погашены все долги по зарплате. Они разошлись», — рассказала Елена Назарова.

Два десятка бывших работников рудника объявили голодовку в Забайкалье из-за невыплаты зарплат 18 сентября 2017 года. Сумма долга превышала 38 млн рублей. За состоянием здоровья голодающих следили врачи. Одну женщину госпитализировали.

Напомним, что в мае 2017 года работники Юго-Западной шахты «Дарасунский рудник» устроили забастовку. Они отказались покидать шахту из-за того, что им не выплатили зарплату за апрель 2017 года.